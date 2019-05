Cure, il film del live per il quarantennale nei cinema a luglio

Verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo il prossimo 11 luglio "The Cure: Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park London", testimonianza video del grande show tenuto lo scorso anno nel centro della capitale britannica da Robert Smith e compagni per celebrare i quarant'anni di carriera della band di "Close to Me": il mixaggio in Dolby 5.1 del sonoro della pellicola, diretta dallo storico collaboratore dei Cure Tim Pope, è stato curato dallo stesso Smith con la collaborazione del tecnico del suono Paul Corkett.

"E' stato il modo perfetto per festeggiare i quarant'anni di carriera", ha spiegato, in una nota, il frontman della band inglese: "[Quello del concerto a Hyde Park] E' stato un giorno favoloso che nessuno di noi dimenticherà". "Ho lavorato con Robert per 37 dei 40 anni della band, e - avendo girato per il gruppo anche 'In Orange', in 35 millimetri, nel 1986 - volevo che gli spettatori, al cinema, sentissero di essere nel bel mezzo dell'azione, nel cuore della musica".

Eventuali proiezioni italiane verranno segnalate sul sito ufficiale del film a questo indirizzo: i biglietti saranno resi disponibili a partire dal prossimo 6 giugno.

Ecco, di seguito, le canzoni eseguire dai Cure il 7 luglio del 2018 a Hyde Park, a Londra, per il concerto celebrativo del quarantennale del gruppo: