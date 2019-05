Damon Albarn, una nuova canzone con gli Africa Express

Damon Albarn non si ferma: il cantante è attualmente in tour con The Good The Bad And The Queen- il supergruppo formato dal frontman dei Blur e dei Gorillaz, da Paul Simonon (Clash), Tony Allen e Simon Tong (Verve) - ma nel frattempo pubblica una nuova canzone con gli Africa Express, in attesa dell'album "Egoli", in uscita il 12 luglio: il brano si intitola "Become the tiger" e arriva dopo il primo singolo, "Johannesburg". La si può ascoltare qua sotto

“Egoli” è stato registrato in Sudafrica a gennaio e vede la partecipazione di BCUC, Blk Jks, Blue May, Damon Albarn, DJ Spoko, Dominowe, FAKA, Georgia, Ghetts, Gruff Rhys, Infamous Boiz, Mahotella Queens, Moonchild Sanelly, Morena Leraba, Mr Jukes, Muzi, Nick Zinner, Nonku Phiri, Otim Alpha, Phuzekhemisi, Poté, Radio 123, Remi Kabaka, Sho Madjozi, Sibot, Zola 7 e Zolani Mahola.

The Good, The Bad & The Queen, invece, saranno in concerto il 20 luglio al Lucca Summer Festival, dove presenteranno il loro secondo album "Merrie Land": il disco è stato prodotto da Tony Visconti, storico braccio destro di David Bowie. Ecco la setlist della data di Parigi, con l'esecuzione integrale dei due album del gruppo