Bruce Springsteen, domani il video di "Tucson train"

Verrà presentata domani la terza anteprima da "Western stars”, il nuovo album di Bruce Springsteen in uscita il 14 giugno. Si tratta di "Tucson train", che arriva dopo "Hello sunshine" e "There goes my miracle".

Questa volta il Boss presenta una canzone più uptempo e classica, accompagnata da un videoclip che si presume dal vivo, in bianco e nero, a giudicare dalle immagini su YouTube, dove la premiere avrà luogo alle 14.

Della canzone, abbiamo scritto, nel nostro ascolto in anteprima

Qua i fiati entrano subito, assieme agli archi, a disegnare la melodia. Un tocco di chitarra elettrica e la batteria rendono il brano più uptempo, con un bel ritornello. Ricorda alcuni momenti di "The Rising": è pronta per essere suonata dalla E Street Band dal vivo.

Tematicamente ricorda “Downbound train”, non solo per il treno del titolo, là metaforico, qua reale. È la storia di una persona che lavora ma in mezzo alla disillusione: “We fought hard over nothin’ we fought till nothin’ remained/We carried that nothin’ for a long time/Now I carry my operator’s license/and I spend my days just runnin’ this crane/My baby’s coming on the Tucson Train”, canta il Boss.