Primavera sound, una guida alla line-up

Fino al 2 giugno, Barcellona ospita come di consueto il Primavera Sound. I concerti al Parc del Forum si tengono dal 30 maggio al 1 giugno, mentre iniziative e live paralleli avranno luogo in città (Primavera a la ciutat) per il resto della settimana. Il sottotitolo di quest'anno è The New Normal perché gli organizzatori si sono impegnati a stilare una lineup al 50% femminile. Ne è uscito fuori un cartellone, se possibile, ancora più ricco degli altri anni. Evitare le sovrapposizioni è durissimo (con dolore dovrò scegliere, per esempio, se sentire Solange o Neneh Cherry, che si esibiscono alla stessa ora) e propongo qui tre percorsi ideali: uno per chi vuole vedere le popstar sui palchi principali; uno per i più tradizionalisti (e/o nostalgici di quel Primavera indie che, a cercarlo bene, esiste ancora); uno per chi vuole fare nuove scoperte lontano dalle folle.

(Pop Topoi)

PERCORSO SUPERPOP

Christine & The Queens

30 maggio, 21:10, Palco Primavera

Dopo avere annullato il Coachella per motivi famigliari, Héloïse Letissier è ripartita in tour ed è pronta per trasformarsi nuovamente nel suo alter-ego Chris.

Perché esserci? Perché è uno spettacolo di musica e danza studiato nei minimi dettagli.

Charli XCX

30 maggio, 01:55, Palco Primavera

Tra megahit e mixtape sperimentali, nessun artista negli ultimi anni ha ampliato i confini del pop quanto Charli XCX, che arriva al Primavera fresca di tour con Taylor Swift.

Perché esserci? Per scoprire se in Spagna “I Love It” è più o meno big che in Germania.

FKA twigs

30 maggio, 02:50, Palco Ray-Ban

Twigs torna al Primavera dopo il suo folgorante esordio sul palco Pitchfork nel 2014 e fa un meritato upgrade al palco più suggestivo del Parc. Questo è il primo festival del suo tour estivo.

Perché esserci? Per sentire in anteprima il nuovo album e vedere se si esibisce nella pole dance come nel video di “Cellophane”.

Carly Rae Jepsen

31 maggio, 20:30, Palco Seat

La popstar canadese più di nicchia che c’è presenta Dedicated, il nuovo album in uscita il 17 maggio (quindi abbiamo un paio di settimane per impararlo a memoria e arrivare preparati).

Perché esserci? Per trasformare il sax di “Run Away with Me” in coro da stadio.

Janelle Monáe

31 maggio, 21:35, Palco Pull&Bear

Poche artiste attuali sono poliedriche quanto Janelle: sarebbe ora che occupasse il posto che le spetta nella cultura pop. Il suo ultimo lavoro, Dirty Computer, ha ricevuto una nomination ai Grammy nella categoria Album of the Year.

Perché esserci? Perché il suo talento di performer è indiscusso: anche Prince era d’accordo.

Miley Cyrus

31 maggio, 23:10, Palco Seat

Miley ha sostituito all’ultimo Cardi B, che ha annullato la sua presenza con scuse sospette (forse c’entra qualche sua controversa dichiarazione di qualche anno fa tornata in superficie). Ben venga Miley, che dopo la recente collaborazione con Mark Ronson, potrebbe presentare inediti dal prossimo album.

Perché esserci? Perché, se farà “The Climb”, potremo dire di avere visto Hannah Montana al Primavera.

Robyn

31 maggio, 01:55, Palco Seat

Robyn per molti anni fu l’unica popstar con accesso al mondo indie, ma il suo ultimo tour è del 2012 e forse sarebbe stata fuori luogo anche al Primavera. Per fortuna il mondo è cambiato in meglio.

Perché esserci? Perché questo è il tour della fase imperiale di Robyn e chissà quanto durerà la sua prossima pausa dalle scene.

ROSALÍA

1 giugno, 21:55, Palco Pull&Bear

Se l’anno scorso al Sonar era una scommessa, quest’anno al Primavera è una conferma: a giugno saranno passati solo sette mesi dall’uscita dell’album che ha reso ROSALÍA una star internazionale.

Perché esserci? Perché gioca in casa e non è ancora prevista nessuna data in Italia.

Solange

1 giugno, 23:00, Palco Seat

La Knowles torna al Primavera per la terza volta per presentare When I Get Home. Il disco non ha convinto pubblico e critica quanto il precedente, ma l’artista sa mettere in piedi un live al contempo divertente e concettuale.

Perché esserci? Perché questa è la prima data del suo nuovo tour e non si può non essere curiosi.

J Balvin

1 giugno, 00:05, Palco Pull&Bear

Il fenomeno reggaeton colombiano è l’headliner più inaspettato del sabato. È dura ammetterlo, ma la direzione artistica del Sanremo di Carlo Conti era in anticipo di qualche anno sul Primavera.

Perché esserci? Per vedere se ROSALÍA torna sul palco per cantare “Con altura”.