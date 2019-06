Vasco Rossi: ascolta il remix ufficiale di "T'immagini"

Un nuovo remix autorizzato di una canzone di Vasco Rossi, il primo da molti anni a questa parte: si tratta del brano “T’immagini”, realizzato da un team di amici del ‘Blasco’ capitanato da DJ Luca Zanarini, disc jockey d'apertura dei suoi concerti, Fabrizio Zanni e Roberto Giusti.

“T’immagini” è una canzone contenuta nell'album "Cosa Succede in Città" pubblicato nel 1985. È prevista anche l'uscita del remix in vinile colorato in edizione limitata.

Vasco non autorizza spesso dei remix", racconta a Rockol Zanarini. "Dopo il concerto di Modena Park, gli ho chiesto se potevo remixare 'T'immagini", perché è uno dei brani più cantati ai suoi concerti. Il testo è molto attuale, sembra un brano scritto oggi. Inoltre si prestava molto bene per un remix Dance gli ho fatto sentire un provino e gli è piaciuto. Mi ha dato qualche consiglio o lo abbiamo subito prodotto a chilometro zero, tutto rigorosamente made in Modena! Siamo infatti dell’idea che non sia sempre necessario rivolgersi a remixer internazionali quando ci sono dei professionisti molto validi anche dalle nostre parti. Vasco mi ha autorizzato all’utilizzo perché abbiamo iniziato una carriera insieme come DJ. Gli è piaciuto il progetto e anche come lo abbiamo realizzato. Ci conosciamo da allora e spesso, quando non era ancora così famoso, mi veniva a trovare al Picchio Rosso, uno dei primi locali in cui si è esibito. Una storia lunga la nostra, una storia semplice! Giovedì 6 giugno saremo insieme a San Siro.

"Abbiamo fortemente voluto un team emiliano e modenese per questo remix perché anche dalle nostre parti, proprio a pochi km da Zocca, ci sono musicisti, sound engineer e producer molto competenti non c'è stato quindi il bisogno di avvalersi di figure internazionali", c. Abbiamo realizzato un remix a chilometro zero e questo è piaciuto molto a Vasco Rossi che ci ha anche dato dei suggerimenti molto interessanti. Ora abbiamo finalmente la versione di un brano di Vasco da ballare per l'estate”.

Vasco Rossi ha aperto, la sera del 27 maggio, con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Ud) il suo ‘NonStopLive 019’. A partire da stasera, 1° giugno e poi il 2,6,7,11 e 12 sarà impegnato dal vivo allo Stadio Meazza di Milano, poi si trasferirà in Sardegna, all’Arena Fiera di Cagliari, per i restanti due concerti del tour il 18 e 19 giugno.

(Vasco Rossi e Luca Zanarini)