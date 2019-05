Tricky, addio alla figlia Mazy Mina

Mazy Mina, figlia della star del trip hop Tricky e della cantante Martina Topley-Bird, che collaborò con Adrian Thaws già ai tempi dell'album di debutto "Maxinquaye", è venuta a mancare all'età di 24 anni: la scomparsa, secondo quanto riferito, è avvenuta lo scorso 8 maggio, per cause non rivelate.

"Pensavo di conosce il significato della perdita, ma ora che mia figlia se n'è andata mi sono reso conto che, dopotutto, non avevo idea di cosa fosse", ha spiegato l'artista di Bristol: "Mi sento come se fossi in un mondo che non esiste, sapendo che nulla sarà più lo stesso. Nessuna parola o canzone potrebbe spiegare cosa sto provando: la mia anima si sente vuota".

Tricky ha anche ricordato come la figlia avesse "un talento incredibile per il canto e la composizione": "Porterò a termine i suoi brani e li farò ascoltare", ha promesso il già elemento della prima ora del collettivo Massive Attack, "Le tue parole e le tue canzoni vivranno, farò in modo che lo facciano. Non ho avuto la forza nemmeno di guardare una tua foto fino ad ora. Le persone sentiranno la tua voce e le tue canzoni", ha concluso l'artista, condividendo uno dei brani registrati dalla figlia, "When You Go" del 2013.

Mazy Mina nacque un mese dopo la pubblicazione di "Maxinquaye": sua madre, Martina Topley-Bird, continuò a collaborare con Tricky anche per gli album "Nearly God" (1996), "Pre-Millennium Tension" (1996) e "Angels with Dirty Faces" (1998).