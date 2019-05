Springsteen, nuovo album con la E-Street Band. Van Zandt: 'Io pronto'

Le dichiarazioni rilasciate da Bruce Springsteen a Repubblica lo scorso sabato 25 maggio sono rimbalzate dall'altra parte della Manica, dove, domenica 26 maggio, Steven Van Zandt - colonna della E-Street Band - ha terminato la tranche di date nel Regno Unito con i suoi Disciples of Soul.

Il Boss, quindi, ha davvero già programmato i lavori a un nuovo album con la sua storica formazione, nonostante debba ancora pubblicare - il prossimo 14 giugno - la sua prova da solista, "Western Stars"? "L'ha detto l'altro giorno, spero sia vero", ha risposto Van Zandt, interrogato al proposito dall'NME: "[Io e Springsteen] Abbiamo discusso di varie cose, ma devo ancora organizzarmi e [il nuovo disco con la E-Street Band] non l'abbiamo ancora pianificato: in ogni caso, ha sempre un sacco di roba in ballo, quindi parleremo tra qualche mese di quello che vuole fare. Lui è sempre la mia priorità".

"Se vuole pubblicare un disco, lo faremo", ha concluso il chitarrista: "Sarò occupato fino al 6 novembre, ma ci resta comunque il tempo per fare un nuovo album con la E-Street Band e poi per andare in tour".

Secondo quanto riferito da Springsteen a Repubblica, le session per il nuovo album con la E-Street Band potrebbero iniziare già il prossimo autunno. Intervistato da Martin Scorsese per Netflix, il rocker del New Jersey, all'inizio di questo maggio, ha dichiarato: "Sono stato sette anni senza scrivere materiale per la band. Non riuscivo a scrivere nulla per la band. Poi un mesetto fa, all'improvviso, ho scritto quasi un album intero pieno di materiale per il gruppo e mi è venuto fuori semplicemente da... Voglio dire, so bene da dove mi è arrivata l'ispirazione, ma allo stesso tempo mi è arrivata dal niente".