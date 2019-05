The Voice 2019, inizia la Battle

Martedì 28 maggio alle 21.20 su Rai2, Simona Ventura darà il via alla Battle, la seconda fase "The Voice of Italy" che vedrà i 24 talenti rimasti in gara sfidarsi a coppie sul ring.

Coppie di concorrenti della stessa squadra si esibiranno insieme in ‘duelli canori’, accompagnati nella performance live dalla band: il coach di riferimento - Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno - dovrà decidere chi dei due talenti sarà il più meritevole e potrà accedere alla fase successiva. Soltanto in 12, 3 per ciascun team, arriveranno alla terza fase, dei 'Knock-out', in onda il 30 maggio 2019.

Queste le Voci che si sfideranno nelle Battle e i rispettivi team di appartenenza:

Team Gigi: Andrea Settembre – 17 anni, di Napoli, studente; Domenico Iervolino - 21 anni, nato ad Aversa vive a Ottaviano (NA), studente; Carmen Pierri - 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa; Sofia Tirindelli - 16 anni, vive a Roma, studentessa; Elisabetta Pia Ferrari - 29 anni, nata a Roma vive a Terracina, consulente; Elisa Gaiotto in arte Eliza G - 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice.

Team Elettra: Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba - 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser; Lisa Cardoni in arte Leslie - 25 anni, nata a Guardiagrele (CH) vive a Milano, impiegata; Andrea Berté - 17 anni, nato a Bergamo vive a Ponteranica (BG), studente; Beatrice Inguscio in arte Trisss - 23 anni, vive a Savigliano (CN), cameriera; Tahnee Rodriguez - 31 anni, vive a Roma, cantante; Greta Giordano - 18 anni, nata a Caserta vive a Pignataro Maggiore (CE), studentessa.

Team Morgan: Noemi Mattei in arte Naïve - 21 anni di Roma, studentessa; Matteo Camellini - 24 anni di Sassuolo (MO); Viola Bologna in arte Violet - 18 anni, vive a Livorno, studentessa; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo - 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato; Elisa Paschetta in arte Joe Elle - 21 anni, vive a Bra (CN), studentessa; Erica Bazzeghini - 20 anni, vive a Varese, studentessa.

Team Gué: Brenda Carolina Lawrence - 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d'Olmi (CR), studentessa; Federica Filannino - 26 anni nata a Barletta vive a Gorizia, studentessa; Josuè Previti - 17 anni di Messina, studente; Ilenia Filippo - 24 anni, vive a San Lucido (CS), studentessa; Ilaria Amagour in arte Hindaco - 24 anni, nata a Leonforte (EN) vive a Milano, artista; Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci - 25 anni di Napoli, musicista.