Elton John: "Eliminare droga e sesso da 'Rocketman'? Fanno parte della mia vita"

Elton John ha scritto un articolo per il quotidiano inglese Guardian dove dice di essersi opposto al tentativo di rimuovere le scene di sesso e droga contenute nel film sulla sua vita ‘Rocketman’ perché voleva che fosse il più possibile realistico.

La pellicola negli Stati Uniti a causa di quelle scene ha ricevuto una R (Restricted, ovvero i minori di 17 anni dovranno essere accompagnati alla visione da un adulto), la Paramount Pictures – la casa di produzione cinematografica – sperava ricevesse un PG-13 (l’avvertenza che il contenuto può essere inappropriato per i minori di 13 anni) che, potenzialmente, dovrebbe portare una maggiore affluenza nelle sale cinematografiche.

Ecco cosa scrive il cantautore nativo di Pinner:

Un altro motivo che ha guidato Elton John nella produzione del film era che voleva che i suoi figli avessero un resoconto ragionevolmente accurato della sua vita. Poi ricorda quando tornò dagli Stati Uniti nel 1970:

“Sono tornato dagli Stati Uniti un mese dopo, con i critici americani che mi chiamavano il salvatore del rock'n'roll. Artisti che per me erano solo nomi mitici sul retro delle copertine degli album, persone che adoravo assolutamente, si sono improvvisamente presentati nel camerino per dire a me e a Bernie (Taupin) che amavano quello che stavamo facendo: Brian Wilson dei Beach Boys, Leon Russell, The Band, Bob Dylan. Avevo anche perso la verginità con un uomo, John Reid, che poi diventò il mio manager, e rivelai di essere gay, almeno ai miei amici e alla mia famiglia. Tutto questo accadde nel giro di tre settimane. Dire che è stato davvero troppo è un terribile eufemismo".

Elton John annotava tutto in un diario:

“Ho tenuto un diario per tutto il tempo ed è inavvertitamente divertente. Ho scritto tutto in modo pratico e finisce per far sembrare tutto ancora più assurdo: ‘Svegliato, guardato Grandstand. Scritto 'Candle in the Wind'. Andato a Londra, comprato Rolls-Royce. Ringo Starr venuto a cena. Suppongo che stavo cercando di normalizzare quello che stava succedendo, ma il fatto era che quello che mi stava succedendo non era normale. Non mi lamento affatto, ma non c'è un modo per prepararsi a questo. Non penso che nessun essere umano sia psicologicamente costruito per far fronte a tutta quella roba che accade così in fretta, figuriamoci, con tutte le mie nevrosi che si rifanno alla mia infanzia”.