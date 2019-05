Osservatorio NUOVOIMAIE: online il bando 2019 promozione premi e concorsi, tutto quello che c'è da sapere

Ricordate la puntata numero 49 di Osservatorio NUOVOIMAIE, quando - alla vigilia dell'edizione 2019 del Concerto del Primo Maggio di Roma - i La Municipal ci raccontarono come riuscirono, grazie al premio accordatogli in seguito alla vittoria del concorso 1MNext, a dare una svolta alla propria carriera?

L'Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori, grazie alla Legge 93/92, tornerà nel 2019 a mettere a disposizione un totale di 500mila euro.

Le domande per il bando potranno essere presentate a partire dal prossimo lunedì, 3 giugno, seguendo le indicazioni riportate dal sito ufficiale dell'Istituto a questo indirizzo.

Cosa c'è da sapere per partecipare al bando?

I destinatari dell'iniziativa sono sostanzialmente due: organizzatori di Premi o Concorsi e Artisti.

A poter presentare la domanda - via PEC all’account bandimusica@pec.nuovoimaie.it a partire dal 3 giugno 2019 fino alle ore 12.00 del 3 luglio 2019, previa compilazione e sottoscrizione del modulo reperibile nel sito del NUOVOIMAIE all’indirizzo http://www.nuovoimaie.it/musica-3/ - possono essere le persone giuridiche che abbiano nel proprio oggetto sociale, quale attività principale o prevalente, quella di organizzatore di Premi o Concorsi o eventi analoghi equiparabili, che siano almeno alla quinta edizione consecutiva. L'organizzatore, in allegato alla propria richiesta di partecipazione, dovrà presentare anche una copia del regolamento e/o la documentazione comprovante che l’iscrizione al premio o concorso sia gratuita per gli artisti partecipanti e un dettagliato consuntivo dei costi sostenuti nell’ultima edizione, impegnandosi a prevedere - nell’ambito della manifestazione - uno spazio formativo sui diritti connessi per gli artisti interpreti esecutori finalisti.

Se la domanda verrà ritenuta valida da NUOVOIMAIE, al premio o concorso verrà accordato un contributo pari al 12% del costo sostenuto nell’ultima edizione, che - in ogni caso - non sarà superiore a 15mila euro. La graduatoria definitiva con l’elenco dei soggetti accreditati verrà pubblicata sul sito web entro il 20 luglio 2019.

Venendo invece a band e artisti: a chi potrà essere assegnato il contributo?

Il contributo per l’artista/gruppo/formazione vincitore del premio o concorso è pari a 15mila euro per l’organizzazione di almeno otto esibizioni live. I vincitori, devono rispondere al requisito di non aver pubblicato più di due album composti per almeno l'80% da materiale inedito e originale.

I gruppi o i solisti ai quali verrà accordato il contributo erogato da NUOVOIMAIE sotto forma di premio di contest o concorso, verranno contattati dall'Istituto: gli artisti dovranno indicare un operatore professionale che si farà carico di organizzare il tour entro e non oltre i dodici mesi successivi dalla data di comunicazione del NUOVOIMAIE all’artista selezionato.

Il progetto live dovrà rispettare questi requisiti:

- prevedere minimo 8 esibizioni dal vivo, anche fuori dal territorio italiano

- garantire a ciascun singolo musicista coinvolto nelle esibizioni un costo aziendale minimo di 350 euro comprensivo di compenso, contributi previdenziali, e rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio

- le esibizioni dovranno avere, mediamente, una durata non inferiore a 40 minuti, e in caso di esibizione come “opening act” dovranno essere di durata superiore a 20 minuti

- nessuna somma, contributo o rimborso, a nessun titolo, potrà essere richiesta all’artista

- il soggetto indicato dall’artista potrà prevedere un compenso pari a € 1.500,00 allo scopo di promuovere gli spettacoli dell’artista o la sua attività

"Grazie a NUOVOIMAIE e al premio in denaro siamo riusciti a dare al nostro progetto una spinta in più”, aveva raccontato Carmine Tundo dei La Municipal relativamente al finanziamento accordato al progetto che condivide con la sorella Isabella in occasione della vittoria dell'edizione 2018 di 1MNext, il contest collegato al Concertone di Piazza San Giovanni che beneficia del finanziamento stanziato dall'ente: “Abbiamo ampliato il nostro tour: per noi è stato come alzare l’asticella delle nostre ambizioni, dando una sorta di ‘ufficialità’ al nostro lavoro”.

