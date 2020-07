Dalla seconda metà degli anni Settanta in poi pochi, come lui, sono stati capaci di coniugare con tanta costanza e successo musica "colta" e popolarità commerciale: Al Di Meola, che oggi, 22 luglio, compie gli anni, non ha mai perso lo spirito del pioniere, che l'ha portato a esplorare galassie tra loro distanti e diverse come quelle del bluegrass, del jazz, del rock e della world music, tutte fatte confluire - per comodità e un po' anche per pigrizia - in quell'enorme calderone noto con il nome di fusion.

Per celebrare il compleanno del virtuoso chitarrista di origini italiane, nelle pagine che seguono vi proproniamo alcune delle collaborazioni più celebri che hanno visto Al Di Meola affiancare su palchi e studi artisti di primissima grandezza come Paco de Lucía, John McLaughlin e i nostri, compianti Pino Daniele e Andrea Parodi. Buon ascolto!