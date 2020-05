Chi ha incastrato Mrs. Lauryn Hill?

L'esordio con i Fugees. Il debutto come solista con un album, "The miseducation of Lauryn Hill", destinato a fare la storia dell'hip hop e dell'r&b, acclamato dalla critica come uno dei migliori album di sempre, almeno per quanto riguarda il genere. Tanto da permettere alla cantautrice di ottenere, nel 1999, ben cinque Grammy Awards in una sola serata - un record (poi eguagliato negli anni successivi da altre colleghe e infine battuto nel 2010 da Beyoncé). E poi la caduta, con diversi stop e un arresto per evasione fiscale. Oggi Lauryn Hill spegne 45 candeline e per l'occasione ripercorriamo tutta la sua storia: cliccate su avanti!