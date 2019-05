Cure, il primo live per i 30 anni di 'Disintegration': video e scaletta

È andata in scena ieri, 24 maggio, la prima data della cinquina di concerti previsti dai Cure all'Opera House di Sydney per il trentennale dell’ottavo album della band di Robert Smith, “Disintegration”. Per il debutto della residency – i prossimi concerti saranno, sempre a Sydney, il 25, 27, 28 e 30 maggio – i Cure hanno proposto per la prima volta dal vivo diversi brani, oltre ad attingere ai classici della band britannica. Il set si è aperto con l’esecuzione integrale del disco, con l’esordio dal vivo di diversi b-side come “No Heart”, “Esten”, “Babble”, “Fear of Ghosts”, “Out of Mind”, “Delirious Night” e la cover di “Pirate Ships” di Wendy Waldman. I due pezzi finali di “Disintegration”, invece, “Homesick” e “Untitled”, sono stati suonati per la prima volta dopo diciassette anni. Di seguito trovate la scaletta del concerto e alcuni video – e non dimenticate che il live del 30 maggio sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della band:

Disintegration

Plainsong

Pictures of You

Closedown

Lovesong

Last Dance

Lullaby

Fascination Street

Prayers for Rain

The Same Deep Water as You

Disintegration

Homesick

Untitled

Bis:

No Heart

Esten

2 Late

Babble

Fear of Ghosts

Out of Mind

Delirious Night

Pirate Ships (cover di Wendy Waldman)