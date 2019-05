Primal Scream, Bobby Gillespie: ‘Come il latino, il rock sta morendo’

Il latino è una lingua morta? Per alcuni - e una buona parte sono liceali insofferenti - sì. Per altri, all’opposto. Per Bobby Gillespie, il latino non solo sta morendo, ma anche il rock si trova, dal suo punto di vista, nella stessa condizione. Il cantante dei Primal Scream ne ha parlato con il Daily Telegraph, spiegando al giornale britannico come oggi ci sia più “inventiva” in generi come il rap e il grime piuttosto che nella musica rock. “Il rock è come il latino, è una lingua che sta morendo, è vecchio, è finito, e non ha davvero più niente da dire”, ha dichiarato il musicista scozzese, aggiungendo: “I ragazzi delle rock band si vestono come se dovessero aggiustare i tuoi elettrodomestici”. Dall’altro lato, Gillespie individua una boccata d'aria in altri ambiti, come il rap: “È come se stessero parlando un linguaggio segreto, che è come dovrebbe essere. C’è ironia, intelligenza, inventiva, sesso e pericolo”. Restando sempre sul rap, il già batterista dei Jesus and Mary Chain ha spiegato:

Ci sono rapper sotto acidi che impazziscono sul palco, magrissimi, coperti di tatuaggi, con capelli colorati in modo folle, molto alla moda, alcuni indossano vestiti. Non ci sono più sex symbol nel rock bianco, perché non c’è più sesso in esso.

E poi, la stoccata finale:

È molto solipsistico, con uno sguardo molto interno, è tutto un io, io, io. Il rock è morto.

Nonostante questo Bobby Gillespie non ha perso il suo amore per il rock: “È un paradosso, lo so. Amo il rock’n’roll, è una forma d’arte democratica fantastica, e sono felice che ancora ci siano ragazzi che lo suonano. Sarò un rocker fino a che non muoio”.

I Primal Scream hanno dato alle stampe oggi la compilation dei singoli della band “Maximum Rock ‘N’ Roll: The Singles” e si avviano verso un fitto calendario estivo tra i palchi dei principali festival internazionali, incluso il Primavera Sound di Barcellona il prossimo weekend.