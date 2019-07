Benny Benassi, quando il DJ entra in cabina di regia

Il musicista italiano che va a sciacquare i panni nel Mississippi o nel Tamigi per avere un "tiro" internazionale, musicalmente parlando, è un luogo comune che artisti come Benny Benassi possono sfatare senza troppa fatica: il Dj nato a Milano nel 1967 - che proprio oggi compie 52 anni - ma attivo a partire dalla fine degli anni Ottanta a Reggio Emilia non solo ha tenuto alto il tricolore sui dancefloor di tutto il mondo come Dj, ma è stato anche l'artefice - nelle vesti di produttore - di diverse hit firmate da star internazionali come - tra le altre - Madonna, Chris Brown e Mika. Per festeggiare il suo compleanno abbiamo allineato, nelle pagine che seguono, le sue produzioni più importanti realizzate per artisti di prima grandezza sul panorama mondiale e italiano. Buon ascolto!