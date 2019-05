Flaming Lips: esce "Giant Baby" con l'ex Clash Mick Jones

Lo scorso aprile, in occasione del Record Store Day, i Flaming Lips hanno pubblicato “King's Mouth: Music And Songs”, il loro quindicesimo album, in tiratura limitata di 4.000 copie in vinile color oro. Il nuovo disco uscirà sul mercato il prossimo 19 luglio.

Estratto dall’album è stato ora pubblicato il brano “Giant Baby” che presenta quale voce narrante quella dell’ex chitarrista dei Clash Mick Jones. Congiuntamente è stato pubblicato anche un lyric video che permette di seguire il testo declamato da Jones, mentre si dipana il commento sonoro della band di Wayne Coyne.

“Giant Baby” non è il primo singolo del nuovo album, è stato infatti preceduto da “All for the Life of the City”. I Flaming Lips durante l’estate saranno in tour e fortunatamente non hanno dimenticato di inserire l’Italia lungo il loro percorso. Saranno di scena il primo settembre in Piazza Duomo a Prato e condivideranno il cartellone con gli Eels.