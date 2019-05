Mr. Rain e Martina Attili: dopo il duetto arriva l'album

C'è una cosa che li unisce, oltre la musica. È "X Factor". Mr. Rain si presentò ai provini dell'edizione 2013 del talent, ma poi rifiutò di partecipare al programma. Invece Martina Attili grazie a "X Factor" è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico. Il rapper bresciano l'ha vista proprio lì: "Stavo cercando una voce femminile e mi ha colpito il suo modo di scrivere. Credo che i nostri mondi siano affini", racconta a proposito della collaborazione con la cantautrice romana per "La somma", singolo che anticipa il suo nuovo album, in uscita nei prossimi mesi a distanza di appena un anno dal precedente "Butterfly effect".

Per Martina Attili il duetto con il rapper bresciano rappresenta un modo per mettersi alla prova: "Di solito interpreto le mie canzoni, mentre stavolta ho dovuto fare mio il testo scritto da un'altra persona. Però è stata un'esperienza entusiasmante. È ovvio che io voglia cantare i miei pezzi, ma non voglio precludermi nulla", dice la voce di "Cherofobia". Chissà che Mr. Rain non ricambi il favore partecipando come ospite al suo disco: "Le canzoni ci sono, pronte da due anni, già impacchettate. Sto aspettando il momento giusto per farle uscire", fa sapere Martina Atilli, che lo scorso dicembre, in concomitanza con la partecipazione a "X Factor", ha pubblicato l'Ep di cover "Cherofobia", contenente anche l'inedito presentato sul palco del talent.

Nel futuro della cantautrice, però, potrebbe non esserci solamente la musica: "Il mio sogno nella vita è sempre stato quello di scrivere. L'anno scorso prima di entrare a 'X Factor' avevo iniziato a scrivere un libro. In questi giorni l'ho ritirato fuori e mi ci sono rimessa al lavoro. Devo decidere cosa farne, ho ricevuto anche alcune proposte editoriali".

Mr. Rain, da parte sua, è concentratissimo sul nuovo album: "Non mi fermo mai. 'La somma', ad esempio, è nata due mesi fa, dopo aver pubblicato il repackaging di 'Butterfly effect' con alcuni inediti. Sono preso con le registrazioni. Chiuso in studio giorno e notte. Ci saranno delle sorprese: Martina non sarà l'unica ospite, ma per ora non me la sento di fare nomi".