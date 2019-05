Slayer: addio a Larry Carroll (illustratore di "Reign In Blood" e non solo)

Lutto nel mondo legato alla leggendaria thrash band statunitense: è mancato, infatti, il disegnatore che ha concepito e realizzato quattro copertine di album degli Slayer (tre delle quali epocali).

Larry Carroll - morto il 21 maggio a 65 anni di età - è infatti la mano dietro alla veste grafica della trilogia "Reign in Blood", "South of Heaven" e "Seasons of the Abyss".

A proposito del suo incontro con Rick Rubin - da cui nacque la collaborazione per "Reign In Blood" (uno dei dischi fondamentali del metal estremo anni Ottanta) Carroll aveva raccontato in sede di intervista: "Non c'erano molti produttori che facevano la fila per chiedermi di illustrare i nuovi dischi di Sting o degli Aerosmith. Penso avessero paura di cosa avrei potuto inventarmi. Mi dicevano sempre che ero troppo dark per i gusti della maggior parte delle persone. Quindi l'accoppiata con gli Slayer fu perfetta".

Carroll ha anche curato, per la band californiana, la copertina di "The Christ Illusion" del 2006.