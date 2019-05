America: esce la compilation per il 50° anniversario - TRACKLIST/COPERTINA

Gli America festeggiano i 50 anni di attività pubblicando tre compilation. ‘50th Anniversary: The Collection’ sarà disponibile dal 12 luglio in 3CD, 2LP e in digitale. Oltre a una versione in CD singolo. Per un periodo limitato, Rhino.com offrirà copie firmate in esclusiva della versione 3 CD.

Nelle note di copertina della raccolta della band anglo-statunitense, Dewey Bunnell dice: "Non c'è nessuno stratagemma in quello che abbiamo fatto". Gerry Beckley aggiunge: "Non abbiamo iniziato con un grande piano in mente semplicemente è diventata la colonna sonora della vita di molte persone. Questa è una cosa che tratto con grande rispetto".

Gli America celebreranno i loro 50 anni di carriera dal vivo e saranno in concerto in Italia questa estate per cinque date: il 4 luglio a Asti, il 7 a Verona, l’8 a Fiesole (Fi), il 9 a Porto Recanati (Mc) e, infine, l’11 luglio a Taormina (Me).



50TH ANNIVERSARY: THE COLLECTION

Tracklist:

Disc One

1. "A Horse With No Name"

2. "I Need You"

3. "Sandman"

4. "Here"

5. "Rainy Day"

6. "Three Roses"

7. "Riverside" (Live On BBC) *

8. "Children" (Live On BBC) *

9. "Everyone I Meet Is From California"

10. "Ventura Highway"

11. "To Each His Own"

12. "Don't Cross The River"

13. "Only In Your Heart"

14. "Cornwall Blank"

15. "Till The Sun Comes Up Again"

16. "Head And Heart"

Disc Two

1. "Hat Trick"

2. "Muskrat Love"

3. "Green Monkey"

4. "Submarine Ladies"

5. "Molten Love"

6. "It's Life"

7. "Rainbow Song"

8. "She's Gonna Let You Down"

9. "Tin Man"

10. "Another Try"

11. "Lonely People"

12. "Hollywood"

13. "Baby It's Up To You"

14. "Old Man Took"

15. "Mad Dog" (Demo) *

Disc Three

1. "Midnight"

2. "Sister Golden Hair"

3. "Daisy Jane"

4. "Woman Tonight"

5. "Old Virginia"

6. "Company"

7. "Today's The Day"

8. "Amber Cascades"

9. "Watership Down"

10. "Letter"

11. "God Of The Sun"

12. "Political Poachers"

13. "Sarah"

14. "Are You There"

15. "You Can Do Magic"

16. "Sergeant Darkness" (Demo) *

17. "Ventura Highway" (Early Take 4)

18. "Sister Golden Hair" (Demo) *

19. "A Horse With No Name" (Live)

50TH ANNIVERSARY: THE HITS

CD Track Listing:

50th ANNIVERSARY: THE COLLECTION

LP Track Listing:

Side One

