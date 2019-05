Dead Kennedys, due concerti in Italia ad agosto

La band punk rock californiana farà tappa in Italia la prossima estate con due concerti il 14 agosto al Bay Fest di Bellaria-Igea Marina e il 15 agosto al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro. Per quanto riguarda il live del Bay Fest i Dead Kennedys si vanno ad aggiungere a un cartellone che vede coinvolti altri nomi dell’universo punk rock come – di scena sempre il 14 agosto - gli Offspring, gli Story So Far, i Pup e gli Shandon. Gli altri giorni della rassegna saranno invece dominati dai set di, tra gli altri, Nofx, Ska-P, Pennywise, Good Riddance e Sick Of It All. Mentre al Sunset Festival i Dead Kennedys affiancheranno gli Offspring – headliner della serata – e gli Ignite.

La formazione statunitense capitanata da Ron "Skip" Greer non pubblicata album di inediti da molto tempo: l’ultimo, “Bedtime for Democracy”, ideale seguito di “Frankenchrist”, risale al 1986. Nel 2001 e nel 2004 i Dead Kennedys hanno dato alle stampe due raccolte live, rispettivamente “Mutiny on the Bay” e “Live at the Deaf Club”. La loro pubblicazione più recente è la raccolta “Original Singles Collection”, datata 2014.