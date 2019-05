Slipknot, fissati i funerali della figlia di Shawn Crahan

Shawn Crahan, il percussionista degli Slipknot - noto per impersonare nella band capitanata da Corey Taylor il personaggio del Clown - ha postato sugli account ufficiali del suo gruppo un messaggio di ringraziamento rivolto ad amici e fan dopo la tragica scomparsa della figlia Gabrielle, trovata morta lo scorso sabato, 18 maggio, all'età di 22 anni.

"Chantel, Alexandria, Gage, Simon e io vorremmo ringraziare tutti per l'infinita quantità di amore, preghiere, pensieri e gentilezza che abbiamo ricevuto", ha fatto sapere, nella nota, Crahan: "Non mi è possibile leggere e rispondere ad ogni messaggio o commento, in questo momento, ma voglio che si sappia che possiamo sentire l'energia condivisa, per la quale siamo molto grati. Avete dimostrato tutti che c'è empatia, positività, e forza in questa comunità che chiamiamo umanità, qui sulla Terra".

Le esequie della sfortunata giovane saranno celebrate il prossimo sabato, 26 maggio, a Des Moines, in Iowa.

Nel frattempo TMZ ha riferito di essere riuscito a consultare le carte compilate dalle autorità per definire le cause della scomparsa di Gabrielle: secondo la testata losangelina a uccidere la figlia di Crahan sarebbe stata un'overdose. Secondo i verbali redatti dal personale paramedico e di polizia intervenuto sul posto - dove la donna è stata trovata già priva di vita dai primi prestatori di soccorsi - sarebbero stati rinvenuti sul luogo del decesso strumenti per il consumo di stupefacenti e tracce di utilizzo degli stessi. Le indagini per fare luce sull'accaduto sono tuttavia ancora in corso.