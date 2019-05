Alice Merton in concerto a Roma (e domani a Milano): la scaletta

Alice Merton è arrivata in Italia per le due date nel nostro paese del tour mondiale legato al suo album d'esordio "Mint". Questa sera, mercoledì 22 maggio, la cantautrice tedesca si è esibita a Roma, sul palco dell'Auditorium Parco della Musica, facendo ascoltare dal vivo le canzoni contenute nel disco uscito lo scorso gennaio e anticipato dai successi "No roots" e "Lash out". Questa la scaletta del concerto, in attesa di vederla in azione anche a Milano, dove suonerà domani, ai Magazzini Generali (i biglietti sono ancora disponibili su TicketOne):

"Learn to live"

"Speak your mind"

"Trouble in paradise"

"Keeps me awake"

"Jealousy"

"Mae you mine"

"Honeymoon heartbreak"

"2 Kids"

"Hit the ground running"

"Funny business"

"Homesick"

"Lash out"

"No roots"

"Grudge"

"Why so serious"

Dopo le due date italiane il tour di Alice Merton proseguirà almeno fino al prossimo agosto: ad altri concerti in Europa (Germania, Austria, Francia le prossime tappe) faranno seguito alcuni appuntamenti negli Stati Uniti, dove la tournée chiuderà a metà agosto in California.