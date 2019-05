ZZ Top, arriva un musical ispirato alla band barbuta

Come riferito dalle principali testate americane farà il suo debutto nel 2020, probabilmente a Las Vegas, un nuovo musical ispirato al mondo e alla musica degli ZZ Top. Intitolato “Sharp Dressed Man” lo spettacolo includerà classici della band texana come “Legs”, “La Grange”, “Gimme All Your Lovin’” e “Cheap Sunglasses” e avrà i tre musicisti di Houston come produttori esecutivi. Dietro a “Sharp Dressed Man” ci sono poi Michael Gruber e Jason Gastwirth del team Caesars Entertainment e i produttori Carl Stubner e Prem Akkaraju. “Siamo contenti di questo fantastico progetto e non vediamo l’ora di sentire la nostra musica in un nuovo e innovativo contesto. I fan ci hanno spesso detto che abbiamo fornito loro una colonna sonora per le loro vite e questo è molto in linea con quel tipo di pensiero entusiasta”, ha commentato il frontman e fondatore della formazione Billy Gibbons. Quanto alla presentazione ufficiale del musical che prende spunto dal trio Gibbons-Hill-Beard, ecco come viene proposto:

Un rompicapo musicale scandaloso e osceno su un meccanico di Lone Star che diventa un Robin Hood dei giorni nostri, rubando cuori - e parti di automobili - con l'aiuto del suo allegro gruppo di bevitori di birra e sollevatori d’inferno.

Gibbons e soci hanno inaugurato a Dallas, in Texas, lo scorso 17 maggio, il tour mondiale che festeggia i cinquant’anni di carriera degli ZZ Top. Sempre per il cinquantennale la band darà alle stampe un cofanetto, “GOIN' 50”, in uscita il 16 agosto con materiale estrapolato da ognuno dei quindici album in studio firmati ZZ Top.