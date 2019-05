Thegiornalisti, guarda il video di 'Maradona y Pelé'

E' stato reso disponibile oggi, martedì 22 maggio, il video di "Maradona y Pelé", il nuovo singolo dei Thegiornalisti e primo brano della band capitanata da Tommaso Paradiso pubblicato da una major - la Universal: la clip, diretta dal duo di registi YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia e prodotta da Antonio Giampaolo, ha per protagonista - oltre al frontman della formazione romana - l'attrice Benedetta Porcaroli, già vista nelle serie "Tutto può succedere" e "Baby" e nel lungometraggio di Paolo Genovese del 2016 "Perfetti sconosciuti".

"'Maradona y Pelé' l'ho scritta in momenti diversi, un po' come è stato per 'Completamente'", ha spiegato Paradiso a proposito del brano: "Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme. Il primo seme è stata questa immagine di 'labbra' stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne; e allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Però mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così. Per cui mi son detto 'devo metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l'attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l'acqua santa del più gioco più bello del mondo'".

I Thegiornalisti hanno in programma, al momento, due concerti, fissati per il prossimo 22 giugno presso il Milano Innovation District, nel caoluogo lombardo, e per il 7 settembre, al Circo Massimo di Roma, come evento speciali di chiusura dell'annuale edizione della rassegna Rock In Roma: i biglietti per la data capitolona sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di 40 euro inclusi diritti di prevendita ma escluse eventuali commissioni addizionali.