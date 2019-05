TikTok pronto al lancio di un servizio streaming musicale?

ByteDance, il colosso cinese che controlla TikTok, uno dei social network più popolari nel paese asiatico - e in forte ascesa anche in occidente - si starebbe preparando a debuttare sul mercato dello streaming musicale: l'indiscrezione, riferita da Bloomberg, vorrebbe la società con quartier generale a Pechino pronta a mettersi in gioco sul panorama della musica liquida già entro la fine del prossimo autunno in "diversi paesi", che - tuttavia - non sono stati specificati.

In tasca, ByteDance, avrebbe già - sempre secondo quanto riferito dalla testata americana - due accordi di licenza stretti con due delle maggiori realtà discografiche indiane, T-Series e Times Music, mentre, all'appello, mancherebbero ancora i contratti con le major Universal Music, Warner Music e Sony Music, indispensabili per una penetrazione efficace sui mercati occidentali oggi dominati da Spotify e Apple Music. In questo senso, lo scoglio da superare sarebbero le perplessità, da parte delle tre grandi sorelle della discografia, riguardanti il compenso corrisposto da TikTok per l'utilizzo di opere appartenenti dal proprio catalogo: sia Universal che Warner e Sony hanno infatti minacciato - sempre a detta di Bloomberg - di non concedere la licenza per la nuova piattaforma finché ByteDance non ritoccherà al rialzo le tariffe per lo sfruttamente dei cataloghi sui servizi già operativi.

Fondata nel 2012 da Zhang Yiming, ByteDance è oggi valutata sui mercati internazionali circa 75 miliardi di dollari americani.