Whitney Houston, in arrivo un album postumo e molto altro

Ci sarebbe un nuovo accordo stretto dalla fondazione intitolata a Whitney Houston con la società di edizioni Primary Wave Music Publishing alla base di tre grandi progetti che potrebbero presto riportare la sfortunata cantante scomparsa nel 2012 all'onore delle cronache internazionali: come riferisce il New York Times, Pat Houston, sorella della diva soul di "I Wanna Dance with Somebody", ha annunciato che presto la Base Hologram - società già impegnata nella realizzazione degli show virtuali di numerose star scomparsa (tra le altre, Roy Orbison, Frank Zappa e Amy Winehouse, quest'ultimo - però - rimandato a data da destinarsi) - produrrà un tour che vedrà la cantante tornare in scena sotto forma di ologramma.

"Whitney era orgogliosa della sua famiglia, che includeva anche i suoi fan", ha spiegato Pat: "Adorava il suo pubblico, ed è per questo che sappiamo che avrebbe amato questo spettacolo". "Lo show celebrerà la sua straordinaria vita, il suo lavoro e l'eredità che durerà per sempre", ha commentato, da parte sua, Base Hologram, che ha specificato - senza, però, indicare date e itinerario del tour - come la produzione includerà una band dal vivo che accompagnerà le registrazioni vocali d'archivio dell'artista.

Oltre al tour - e a un musical da mettere in scena a Broadway, al quale si andrà ad aggiungere uno show pensato per il pubblico e le sale di Las Vegas - il sodalizio tra la fondazione e Primary Wave Music Publishing potrebbe portare alla pubblicazione di un album di inediti postumo, il primo dalla scomparsa della Houston - il cui ultimo disco di inediti, "I Look to You", fu pubblicato nel 2009: stando a quando riferito dalla testata americana, la nuova uscita potrebbe riguardare le outtakes di registrate durante le session dell'eponimo album della cantante, pubblicato negli USA il 14 febbraio del 2015.