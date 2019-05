Adam Lambert, nel futuro nessuna nuova canzone con i Queen

Ai tanti che se lo stavano chiedendo il cantante statunitense ha chiarito ogni dubbio: no, Adam Lambert non ha nessuna intenzione di registrare qualcosa con i Queen. La ragione potete immaginarla: “Non credo che avrebbe molto senso perché non sarebbero davvero i Queen, perché per me i Queen sono Freddie Mercury”. Lambert ne ha parlato con Hunger nel corso di un’intervista, durante la quale ha sottolineato quanto spesso questa domanda gli venga posta: “La gente ci chiede sempre se vogliamo registrare un disco”. L’ex concorrente del talent a stelle e strisce American Idol ha poi raccontato come nella sua esperienza con Brian May e soci la componente più significativa resti quella dal vivo: “La mia parte preferita è collaborare e mettere in piedi questi concerti insieme e creare sul palco. È molto gratificante ed eccitante”. E conclude: “Presentare queste idee a quei due gentiluomini, specialmente quando l’idea piace loro!”.

Quanto al lavoro in studio, May e Taylor non sempre hanno però mostrato di essere sulla stessa lunghezza d’onda di Adam Lambert. Il chitarrista dei Queen aveva infatti risposto “non si può mai sapere” quando in passato gli era stato chiesto se l’inedita formazione avesse in programma o meno un disco, anche se nel 2017 il musicista aveva escluso drasticamente la possibilità. Quanto al batterista britannico, Roger Taylor aveva invece detto che era “piuttosto possibile”.

Nei giorni scorsi Lambert, classe 1982, ha svelato la prima anticipazione, “New Eyes”, della sua prossima prova di studio, ideale seguito del precedente “The Original High”, uscito nel 2015.