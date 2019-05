Matt Bellamy suona i Beatles a Londra con il suo supergruppo

Il frontman dei Muse riporta in vita i Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band, la superband formata con Miles Kane, Matt Bellamy dei Muse, Chris Cester dei Jet, Ilan Rubin dei Nine Inch Nails e Sean Payne degli Zutons. Il gruppo si era esibito nel 2017 e nel 2018 in un paio di occasioni, tra cui in apertura di un concerto di Roger Daltrey alla Royal Albert Hall. Vestiti da Beatles primo periodo, i musicisti avevano suonato cover di "Please please me", "I saw her standing there" e "Twist and shout" e classici del rock.

La band ha annunciato un concerto a Londra, allo storico 100 Club, il 3 giugno, ovvero due giorni dopo la data dei Muse al London Stadium. I Muse saranno invece in Italia il 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 20 allo Stadio Olimpico di Roma.