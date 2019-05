Fulminacci, le date del tour estivo

Partirà il 5 giugno dal Biografilm Park di Bologna il tour di Fulminacci, anticipato dalla participazione questo weekend, venerdì 24 al MiamiFestival di Milano. Il tour, organizzato da Magellano Concerti, prevede date fino al 30 agosto, in cui Filippo Uttinacci presenterà le canzoni de "La vita veramente" (qua la nostra recensione).

Romano classe 1997, Fulminacci prima di fare il cantautore si è dedicato alla recitazione facendo l'attore in alcuni cortometraggi, nel film "Fammi Parlare" di Luca Iacoella e nel videoclip di "In my mind" per la serie di Canale 5, Immaturi. "La vita veramente" è stato pubbicato da Maciste Dischi/Artist Firs (etichetta di Gazzelle).

Qua una performance acustica incisa per Rockol di "Tommaso". Sotto le date.

24 Maggio - Mi Ami Festival · Milano

5 Giugno - Biografilm Park · Bologna

14 Giugno - Piola Libri · Bruxelles

16 Giugno - From Disco To Disco Weekender · Vicenza

29 Giugno - Fans Out · Nizza Monferrato (At)

9 Luglio - Goa Boa · Genova

14 Luglio - Villa Ada · Roma

17 Luglio - Flowers Festival · Collegno (To)

18 Luglio - Woodoo Fest · Cassano Magnago (Va)

20 Luglio - Reality Bites Festival · Massarella (Fi)

21 Luglio - Notte Bianca · Sarzana (Sp)

24 Luglio - Mind Festival · Montecosaro (Mc)

27 Luglio - Mira On Air · Mira (Ve)

2 Agosto - Indiegeno Fest · Patti Marina (Me)

8 Agosto - Anxur Festival · Terracina (Lt)

12 Agosto - Wood Sound Festival · Nemoli (Pz)

16 Agosto - Torre Regina Plays To Serranova · Serranova (Br)

30 Agosto – Beat Festival · Empoli (Fi)