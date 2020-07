Huey Lewis compie 70 anni: tutti i suoi singoli nella top 10 USA

Per chi oggi ha più di trentacinque anni Huey Lewis è la voce di "The Power of Love", la canzone consacrata dal primo capitolo della saga cinematografica di "Ritorno al futuro", ma Hugh Anthony Cregg III - questo il nome all'anagrafe dell'artista - con i suoi The News è stato molto di più: autore di talento, performer solido e preparato, l'artista di nato a New York nel 1950 - che proprio oggi compie 70 anni - negli anni Ottanta è stato capace di ridefinire i canoni del mainstream rock radiofonico, abbinando una scrittura spiccatamente pop (e molto sofisticata, nonostante l'apparente orecchiabilità) ad atmosfere più sostenute e graffianti, ma mai aggressive. Per celebrare il suo compleanno, ecco - nelle pagine che seguono - tutti i singoli di Huey Lewis finiti nella top ten della classifica di vendita americana. Buon ascolto!