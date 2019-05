Concerti, Subsonica: nuove date per Samuel e compagni

Si allunga ancora un po' il già fitto calendario del tour estivo dei Subsonica legato all'ultimo album del gruppo torinese, "8". Agli appuntamenti già annunciati nelle scorse settimane vanno ora ad aggiungersene altri tre in programma a Olbia, Assisi e Guardiagrele (in provincia di Chieti).

Il 21 luglio i Subsonica saranno in scena all'Olbia Tattoo Show, al Molo Brin: l'ingresso, in questo caso, è gratuito. Due giorni dopo, il 23 luglio, saranno in scena sul palco della Lyric Summer Arena di Assisi (i biglietti, al prezzo di 18 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali, sono già disponibili su TicketOne). Il 13 agosto la band si esibirà poi alla Notte Bianca di Guardiagrele (i biglietti, al prezzo di 21,75 euro + d.p., saranno disponibili su TicketOne dalle 12 di domani, mercoledì 22 maggio).

Ecco, qui sotto, il calendario aggiornato con tutte le date del tour:

28.06 Verona, Rookazoo Music Festival

29.06 Legnano (Mi), Rugby Sound

05.07 Padova, Sherwood Festival

09.07 Bologna, Bologna Sonic Park

11.07 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi

12.07 Tortona (Al), Arena Derthona

17.07 Roma, Rock In Roma c/o Ippodromo Capannelle

18.07 Napoli, Noisy Naples Fest

21.07 Olbia, Olbia Tattoo Show c/o Molo Brin – NUOVA DATA

23.07 Assisi, Universo Assisi c/o Lyric Summer Arena – NUOVA DATA

26.07 San Severo (FG), Alibi Festival

28.07 Taormina (Me), Teatro Antico

02.08 Castellano (Tn), Castlefolk

08.08 Terracina (Fr), Anxur Festival - Arena il Molo

09.08 S. Benedetto del Tronto (Ap), Porto

10.08 Loano (Sv), Piazza Italia

13.08 Guardiagrele (Ch), "Notte bianca" c/o Largo Garibaldi – NUOVA DATA

14.08 Melpignano (Le), Largo Ex Convento Degli Agostiniani

23.08 Brescia, Onda D'Urto Festival

02.09 Prato, Piazza Duomo

06.09 Mondovì (Cn), Wake Up Festival