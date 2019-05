Ed Sheeran, subito un altro singolo

Ed Sheeran a sorpresa annuncia l'uscita di un nuovo singolo, a pochi giorni dalla pubblicazione di "I don't care", il duetto con Justin Bieber. La nuova canzone del rosso cantautore di Halifax si intitola "Cross me" e arriverà a breve: Ed Sheeran lo ha annunciato su Instagram, invitando i fan a indovinare i due artisti che compaiono come ospiti nel singolo, i cui nomi - sulla copertina - sono stati coperti con una striscia di pennarello nero.

L'ultimo disco del cantautore risale a due anni fa: "÷" ("Divide") è uscito nel marzo del 2017, anticipato dai singoli "Castle on the hill" e "Shape of you". Dal disco, nei mesi successivi alla sua pubblicazione, sono stati estratti altri singoli: "Galway girl", "Perfect" e "Happier", quest'ultimo uscito nell'aprile dello scorso anno.

Il tour legato a "Divide" è partito nel marzo del 2017 dal'Italia, con due date ospitate dal Pala Alpitour di Torino e in questi due anni ha visto Ed Sheeran esibirsi in giro per il mondo, fermandosi solo per pochi mesi: la tournée, ripartita a febbraio dal Brasile dopo un paio di mesi di stop, andrà avanti almeno fino alla fine di agosto e a giugno riporterà Ed Sheeran in Italia, per tre date a Firenze, Roma e Milano.