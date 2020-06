Yngwie Malmsteen compie oggi 57 anni: i dieci assolo essenziali

Santo protettore di tutti gli shredder sparsi ai quattro angoli del globo, croce e delizia degli insegnanti di chitarra - che ne ammirano la tecnica sopraffina ma temono il momento in cui gli allievi chiedeno loro di confrontarsi con le sue composizioni, esponente di punta della scena musicale scandinava, simbolo della corrente più conservatrice e reazionaria del rock mondiale: Yngwie Malmsteen è tutto questo e molto di più.

Il guitar hero di Stoccolma - che oggi compie 57 anni - è considerato un'icona, e in quanto tale intoccabile, nel bene o nel male: la sua leggenda, tuttavia, è nata nella prima metà degli anni Ottanta, quando - quasi a compensare l'esplosione di punk e new wave che aveva sensibilmente ridimensionato, quasi azzerandolo, l'esibizione del virtuosisimo nel rock - unendo il proprio amore per compositori come Paganini e Vivaldi agli insegnamenti del deus ex machina della chitarra elettrica Jimi Hendrix diede vita a una personalissima forma di heavy neoclassico che negli anni successivi avrebbe fatto storia, generando una nutrita schiera di epigoni (non tutti indimenticabili).

Per celebrare il compleanno di Yngwie Malmsteen, ecco, nelle pagine che seguono - ordinati in ordine di rilevanza - i dieci assolo che hanno fatto dell'artista svedese una leggenda delle sei corde metal. Buon ascolto!