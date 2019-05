Joe Satriani: dopo 38 anni esce l'album d'esordio dei suoi Squares

Il prossimo 12 luglio sarà pubblicato “Squares”, eponimo album degli Squares, la prima band di Joe Satriani. Il disco è anticipato dall’uscita del primo singolo “So Used Up”. Gli Squares si formarono a Berkeley (California) alla fine degli anni settanta e finora nessuna registrazione era disponibile.

Della band il 62enne chitarrista dice:

"Eravamo un po' Van Halen, un po' punk e new wave. Era difficile categorizzarci, ed è forse per questo che non ce l'abbiamo mai fatta!".



Ciò che rimane oggi sono i demo originali dei primi '80 registrati e mixati dalla band e poi da John Cuniberti. Grazie a John, hanno restaurato le registrazioni originali, digitalizzandole e remixando il meglio di ciò che la band ha creato in studio. Secondo Satriani:

"Suonano meglio di sempre. John ha fatto attenzione a preservare l'intento originale della band, dagli arrangiamenti, al sound, alle atmosfere e in alcuni casi ha contribuito con idee creative per il mixaggio".



“Squares” è stato prodotto e mixato da John Cuniberti, con Satriani in qualità di produttore esecutivo. I testi sono scritti da Neil Sheehan, mentre alla chitarra troviamo Satriani, alla voce e al basso Andy Milton e alla batteria Jeff Campitelli.

Dice ancora Satriani:

"Sono davvero felice che il mio power pop trio degli anni '80 avrà finalmente lo spazio internazionale che si merita. Questo album rappresenta il meglio delle registrazioni della band, con Jeff Campitelli alla batteria, Andy Milton al basso e alla voce e il sottoscritto alla chitarra e ai cori. John Cuniberti ha registrato, remixato e masterizzato il materiale per un incredibile album di debutto 38 anni dopo. Alzate il volume e divertitevi!".

Tracklist:



Give It Up

Everybody's Girl

B-Side Girl

I Need A Lot Of Love

Can't Take It Anymore

So Used Up

You Can Light The Way

Tonight

Never Let It Get You Down

Follow That Heart

I Love How You Love Me