Concerti, Phil Collins: tutte le informazioni per il cambio nominativo

Il prossimo 6 giugno partirà la branca europea dello ‘Still Not Dead Yet Live tour 2019’ dell'ex Genesis Phil Collins che farà tappa un’unica tappa italiana il 17 giugno al Mediolanum Forum di Assago (Mi). I biglietti nominali per questo straordinario ed imperdibile show sono in vendita su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster.

Da lunedì 20 maggio è possibile effettuare il cambio del nominativo per i biglietti, nel caso in cui l'acquirente originale, dunque la persona il cui nome compare sugli stessi, non possa essere presente personalmente allo spettacolo.

Per i biglietti acquistati su Vivaticket basterà andare nella sezione cambio utilizzatore - tra le voci in fondo alla home page del sito - e seguire le indicazioni, inserendo i dati richiesti.

Per gli acquisti su Ticketone le procedure sono due: nel caso si fosse già in possesso dei biglietti cartacei, basterà andare nella sezione del sito dedicata al cambio del nominativo e procedere inserendo le informazioni necessarie; nel caso di biglietti acquistati con opzione ‘ritiro sul luogo dell'evento’, bisognerà contattare - a questa mail ecomm.customerservice@ticketone.it - il servizio clienti Ticketone, facendo richiesta specifica di poter ricevere Sigillo Fiscale e Codice Carta, dati necessari per poter poi procedere al cambio nella sezione apposita del sito.

In tutti i casi, bisognerà presentarsi all'ingresso, la sera del concerto, con la ricevuta che attesti il cambio di nominativo effettuato, i biglietti cartacei ed un proprio documento d'identità. Ricordiamo che è possibile effettuare un solo cambio di nominativo per ogni acquirente. Il servizio sarà disponibile fino alla mezzanotte di domenica 16 giugno.