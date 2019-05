Adam Lambert canta ‘Bohemian Rhapsody’: il video

Il cantante statunitense che ha folgorato i Queen ha portato sul palco del talent statunitense American Idol la sua interpretazione del classico dei Queen “Bohemian Rhapsody”, che ha dato il suo nome al biopic campione d’incassi sulla storia dei Queen e del loro frontman Freddie Mercury uscito lo scorso mese di novembre. Adam Lambert, che proprio da American Idol arriva, ha cantato il brano in duetto insieme a uno dei concorrenti del talent Dimitrius Graham, che avrebbe dovuto portare la canzone nel corso della fase “Queen special” del programma, seguita da Lambert in persona, ma è stato eliminato prima di potervi accedere. Potete vedere la loro performance qui:

Anche Lambert, che quest’estate sarà sui palchi internazionali con i Queen per il loro “Rhapsody” tour, aveva portato ad “American Idol”, nel 2009, il brano scritto da Freddie Mercury e contenuto nell’album dei Queen del 1975 “A Night at the Opera”. Fu quella l’occasione in cui le strade del cantante statunitense e della leggendaria band britannica s’incrociarono. Nelle scorse settimane Brian May ha ricordato quell’incontro: potete leggere qui come andò.

L'arista ha pubblicato nei giorni scorsi il suo nuovo singolo "New Eyes", la prima anticipazione di quello che andrà a configurarsi come il quarto album in studio di Lambert, del quale ancora non si conosce la data d'uscita. "New Eyes" - che potete ascoltare qui - è stato scritto da Lambert insieme a Paris Carney e a Jamie Sierota.