Ian Paice compie 71 anni: le collaborazioni insospettabili

Troppo facile collegare il nome di Ian Paice, che oggi, 29 giugno 2019, compie 71 anni, alla gloriosa tradizione rock britannica che ha visto il grande batterista di Nottingham sedersi dietro i tamburi prima dei Deep Purple e poi dei Whitesnake: nel corso della sua carriera, il virtuoso delle bacchette che tutti ricordiamo per brani come "Hush", "Chasing Shadows", "Smoke on the Water" e molti altri si è prestato a collaborazioni sorprendenti, che l'hanno visto mettersi al servizio di - tra gli altri - star di Hollywood, bluesman italiani di fama internazionali, due ex Beatle e una band di culto in quella che è stata la più improbabile delle sue incarnazioni. Ecco, nelle pagine che seguono, i featuring più curiosi mai firmati da Ian Paice: buon ascolto!