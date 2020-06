Tom Araya compie gli anni: le migliori citazioni

Compie oggi 59 anni Tomás Enrique Araya Díaz, meglio conosciuto come Tom Araya, cantante e bassista degli Slayer nonché uno delle icone del trash metal mondiale: nato in Cile ma cresciuto un California, grande fan di Beatles e Rolling Stones, cattolico sui generis, la voce di "Show No Mercy" è sicuramente una delle figure più affascinanti e sfaccettate sul panorama heavy mondiale.

Per celebrare la ricorrenza avremmo potuto compilare una playlist, che - tuttavia - ci avrebbe costretti a passare in rassegna una discografia torrenziale, composta da dodici album di inediti pubblicati tra il 1983 e il 2015. Per amore di sintesi - e perché, tutto sommato, chiunque può avere una propria idea di quali siano le tappe musicali più rilevanti nella carriera degli Slayer - abbiamo preferito proporvi, nelle pagine che seguono, le dieci citazioni migliori estratte dalle interviste concesse da Araya nel corso degli anni. Buona lettura!