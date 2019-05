Game of Thrones, Serj Tankian canta "The rains of Castamere"

Stanotte è andato in onda il finale di Game of Thrones (tranqulli, se dovete ancora vederlo, in questo articolo non ci sono spoiler) - e stamattina è stato pubblicato l'album con la colonna sonora della serie, curata da Ramin Djawadi, autore della famosa sigle e delle musiche originali, nonché coautore di alcune delle canzoni inserite nella serie. Nell'album è inclusa anche la versione di studio di "The rains of Castamere" cantata da Serj Tankian: il frontman dei System of a Down l'aveva interpretata dal vivo due anni fa in "Game of Thrones Live Concert Experience", tour con le musiche della serie.

La canzone compare nei libri di George R.R. Martin su cui si basa la serie, e compare diverse volte nella serie: in passato è stata intepretata da altri artisti come The National e Sigur Ros, che potete ascoltare qua sotto. L'album comprende anche una versione strumentale di "Jenny of oldstones", intepretata da Florence + The Machine sui titoli di coda del terzo episodio dell'ottava stagione. Nelle settimane scorse, invece, è uscito "For the throne", album di canzoni ispirate alla serie con The Weeknd e Matt Bellamy dei Muse, tra gli altri (ve ne parliamo qua).