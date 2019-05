Eurovision 2019: Bobby Gillespie dice che "Madonna è una prostituta"

"Madonna farebbe qualsiasi cosa per soldi, lo sai, è una prostituta totale. E non ho niente contro le prostitute": parole pesantissime, quelle di Bobby Gillespie.

Il leader dei Primal Scream si scaglia contro la partecipazione della popstar alla finale dell'Eurovision in programma questa sera a Tel Aviv, in Israele, e usa espressioni ancora più dirette di colleghi come Roger Waters, che da tempo si battono contro lo stato ebraico, usando come arma il boicottaggio artistico, per via del conflitto palestinese.

Gillespie ha fatto queste dichiarazioni ieri, 17 maggio, alla BBC, parlando con Kirsty Wark: