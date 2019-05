Eurovision 2019, l'ordine di uscita di cantanti e paesi

Si svolge questa sera, a Tel Aviv, in Israele, per la grande finale dell'Eurovision Song Contest 2019: come ormai da diversi anni lo show sara trasmesso in diretta su Rai1 (e in diretta streaming sul canale YouTube della manifestazione). Lo show è diviso in tre parti: nelle prime due si esibiranno 26 cantanti, nella terza si assisterà allo svelamento dei voti assegnati dalle giurie dei vari paesi, e infine del televoto: si arriverà così al vincitore finale.

I 26 cantanti sono i sei paesi finalisti di diritto: la Francia con Bilal Hassani, la Germania con le S!sters, l'Italia con Mahmood, il Regno Unito con Michael Rice, la Spagna con Miki e Israele , vincitore dell'edizione 2018 e organizzatore, più i 20 paesi che hanno superato le selezioni del 14 maggio del 16 maggio. In mezzo allo show, sarà presente Madonna, che canterà due canzoni: la nuova "Future" e il classico "Like a Prayer".

Questo l'ordine di uscita dei cantanti. Mahmood si esibirà per 22°, quindi nella seconda parte dello show: è considerata una delle posizioni migliori per il televoto.

Qua invece la nostra guida alla finale

1. Michela, "Chameleon" (Malta)

2. Jonida Maliqi, "Ktheju tokës" (Albania)

3. Lake Malawi - "Friend of a friend" (Repubblica Ceca)

4. S!sters - "Sister" (Germania)

5. Sergej Lazarev, "Scream" (Russia)

6. Leonora, "Love Is Forever" (Danimarca)

7. Serhat - "Say na na na" (San Marino)

8. Tamara Todevska, "Proud" (Macedonia del Nord)

9. John Lundvik, "Too Late for Love" (Svezia)

10. Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" (Slovenia)

11. Tamta - "Replay" (Cipro)

12. Duncan Laurence, "Arcade" (Paesi Bassi)

13. Katerine Duska - "Better love" (Grecia)

14. Kobi Marimi - "Home" (Israele)

15. KEiiNO, "Spirit in the Sky" (Norvegia)

16. Michael Rice - "Bigger than us" (Regno Unito)

17. Hatari - "Hatrið mun sigra" (Islanda)

18. Victor Crone - "Storm" (Estonia)

19. Zena - "Like It" (Bielorussia)

20. Chingiz, "Truth" (Azerbaigian)

21. Bilal Hassani - "Roi" (Francia)

22. Mahmood - "Soldi" (Italia)

23. Nevena Božović - "Kruna" (Serbia)

24. Luca Hänni, "She Got Me" (Svizzera)

25. Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" (Australia)

26. Miki - "La venda" (Spagna)