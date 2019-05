Raconteurs, ascolta la nuova canzone ‘Help Me Stranger’ – VIDEO

La band di Jack White e Brendan Benson, tornata sulle scene dopo una lunga pausa, ci aveva già fatto ascoltare “Sunday Driver” “Now That You’re Gone” e “Hey Gyp (Dig the Slowness)”, tutte tracce tratte dal nuovo album dei Raconteurs, che uscirà il prossimo 21 giugno con il titolo di “Help Us Stranger”, e ora la formazione ha svelato anche la semi title track del disco, "Help Me Stranger". Potete ascoltarla qui, accompagnata dal video diretto da Yasuhiko Shimizu:

Lo scorso mese di aprile i Raconteurs sono tornati sul palco per la prima volta insieme dopo otto anni a Nashville, in occasione della festa per il decennale della Third Man Record. La band ha poi proseguito le attività dal vivo con un tour internazionale che farà tappa anche nel Vecchio Continente - ma non, almeno per il momento, in Italia – per concludersi poi il 18 ottobre a St- Louis.