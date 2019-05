‘Bohemian Rhapsody’ e ‘Rocketman’: Taron Egerton paragona i biopic. E dice…

Nel corso di una conferenza stampa nell’ambito del Festival di Cannes 2019, che ha preso il via lo scorso 14 maggio nella cittadina costiera francese, l’attore Taron Egerton, che impersonerà Elton John nel biopic “Rocketman”, in uscita il prossimo 29 maggio nella sale italiane, ha detto la sua a proposito delle differenze tra “Bohemian Rhapsody” e la pellicola che lo vede protagonista. Dopo essersi detto lusingato dalle domande dei giornalisti che paragonavano i due film, Egerton ha dichiarato: “[Bohemian Rhapsody]” è stato un tale fenomeno, e giustamente. Non ricordo chi l’ha fatto, chi l’ha finito”. “Il nostro film è un animale diverso. Il nostro film è un musical. Ha bisogno di un attore che possa cantare come ruolo principale. Per un biopic, non è necessario”. L’attore gallese ha poi concluso: “Sono davvero riconoscente che le persone ci paragonino. Si spera che questo mostri che c’è interesse per film come questo. Ad ogni modo, quel film è un unicorno”.

A proposito poi del lavoro fatto con il cantautore e pianista per vestire al meglio i panni di John, Egerton ha raccontato: “Potevo trascorrere un sacco di tempo con lui e parlargli di tutto”, spiegando di aver avuto la possibilità di “andare sotto la sua pelle”.

Il biopic diretto da Dexter Fletcher, lo stesso regista che ha portato a termine la lavorazione di “Bohemian Rhapsody” dopo l’allontanamento di Bryan Singer, ripercorre i momenti più significativi del percorso umano e artistico di Elton John. Quanto al musicista di Pinner, John sarà impegnato fino al 2021 nel suo tour di addio alle scene, il “Farewell Yellow Brick Road”, che dopo aver preso il via nel settembre 2018 in Pennsylvania farà tappa anche in Italia i prossimi 29 maggio e 30 maggio, a Verona e Lucca.