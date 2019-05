Marilyn Manson special guest in ‘The New Pope’ di Sorrentino

Nell’ideale seguito della serie targata Sky Atlantic del regista Paolo Sorrentino “The Young Pope”, “The New Pope”, in uscita quest’anno, avrò nel suo cast, come special guest, anche il Reverendo Marilyn Manson. Tra gli altri protagonisti di “The New Pope”, strutturato in otto episodi, ci sono Jude Law, John Malkovick, Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France e un altro speciale ospite, l’attrice e produttrice Sharon Stone.

La nuova serie girata da Sorrentino, già dietro a pellicole come “Le conseguenze dell’amore”, “Il divo”, “This Must Be The Place” e “La grande bellezza”, è ambientata a Città del Vaticano ed è stata scritta dal regista napoletano con Umberto Contarello e Stefano Bises. Nulla ancora è stato svelato sulla trama della serie e sul personaggio interpretato da Brian Warner, ma l’attesa non dovrebbe essere ancora molto lunga.

Lo shock rocker ha fatto sapere nei mesi scorsi, via social, di essere al lavoro, insieme a Shooter Jennings, sulla sua prossima prova di studio. Il Reverendo è discograficamente a "Heaven Upside Down", uscito due anni fa.