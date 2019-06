Boy George: tutte le volte che è stato nella Top Ten UK con i Culture Club

Il 14 giugno del 1961 nasceva a Londra Boy George, uno dei personaggi più emblematici degli anni Ottanta, non solo britannici. L’esordio della sua band, i Culture Club, avvenne direttamente al numero uno della classifica dei singoli con “Do you really want to hurt me”, nel 1982, e dopo di allora la band è entrata per altre otto volte nella Top Ten delle charts britanniche. Nelle prossime pagine vi invitiamo a riascoltare tutte le canzoni con cui i Culture Club di Boy George sono stati fra i primi dieci singoli più venduti in Gran Bretagna, più quella con cui Boy George da solista è stato numero uno nel 1987.