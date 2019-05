In giro per Londra con Renato Zero: video

Torna Renato Zero, con il singolo che anticipa il suo nuovo album di inediti, "Zero il folle", in uscita a ottobre. "Mai più da soli", questo il titolo della canzone, è accompagnata da un videoclip in cui il Re dei Sorcini gira per le strade di Londra, la città che ha ospitato le registrazioni del disco. Potete guardarlo proprio qui sotto:

"Fidatevi di uno che di solitudine se ne intende. Va frequentata e compresa, ma mai, dico mai, troppo assecondata. Questo è un tempo assai congeniale per chi vuole essere solo. Ma, peccato che non ci riconosciamo più. Che non ci fidiamo più l'uno dell'altro. Che per colpa di un orgoglio cieco e masochista ci si ritrova a parlare con un cellulare che non ha volto né consistenza. Che ci si cerca sui social senza potersi annusare, accarezzare o scegliersi. La mia solitudine, oggi stanca dei miei tradimenti e rifiuti, si è fatta un lifting ed indossa delle protesi, credendo così di non essere riconoscibile. Voi non vi fidate: abbracciatevi e guardate avanti! Mai più da soli!".

"Zero il folle", che arriva a distanza di due anni e mezzo dall'ultimo disco di inediti del cantautore romano, il doppio album "Zerovskij - Solo per amore", è stato prodotto da Trevor Horn, già collaboratore di Paul McCartney, Rod Stewart e Robbie Williams e già al fianco di Renato Zero per "Amo". A proposito di "Mai più da soli", la prima anticipazione del progetto, Zero racconta:

Il tour legato a "Zero il folle" partirà a novembre e vedrà Renato Zero tornare a esibirsi nei palasport: qui tutte le date dei concerti.