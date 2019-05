Elton John: ascolta la nuova canzone “(I'm Gonna) Love Me Again”

E’ uscita “(I'm Gonna) Love Me Again”, canzone scritta appositamente per il biopic “Rocketman” da Elton John e dal suo storico paroliere Bernie Taupin, il brano è interpretato dallo stesso musicista inglese e da Taron Egerton, l’attore che lo impersona nel film.

Nel lungometraggio, che uscirà nei cinema italiani il 29 maggio, “(I'm Gonna) Love Me Again” è la canzone che accompagna i titoli di coda. Il 24 maggio uscirà la colonna sonora del film prodotta da Giles Martin

Tracklist:

1 The Bitch Is Back (Introduction)

2 I Want Love

3 Saturday Night's Alright (For Fighting)

4 Thank You For All Your Loving

5 Border Song

6 Rock & Roll Madonna - Interlude

7 Your Song

8 Amoreena

9 Crocodile Rock

10 Tiny Dancer

11 Take Me To The Pilot

12 Hercules

13 Don't Go Breaking My Heart

14 Honky Cat

15 Pinball Wizard – Interlude

16 Rocket Man

17 Bennie and the Jets

18 Don't Let The Sun Go Down - Interlude

19 Sorry Seems To Be The Hardest Word

20 Goodbye Yellow Brick Road

21 I'm Still Standing