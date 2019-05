Soundgarden: in arrivo un nuovo album live e un film concerto

I Soundgarden hanno annunciato che il prossimo 26 luglio verrà pubblicato “Soundgarden: Live From the Artists Den”, un album registrato dal vivo che documenta l’esibizione della band capitanata da Chris Cornell al Wiltern Theatre di Los Angeles (California) del 17 febbraio 2013, ultima data invernale del tour a supporto di “King Animal”, loro ultimo album pubblicato nel novembre 2012.

Il loro set includeva anche "Blind Dogs", che la band suonò allora dal vivo per la prima volta. Il disco sarà disponibile in diversi formati. La scatola Super Deluxe in edizione limitata contiene quattro LP, due CD, un libro fotografico, il film del concerto Blu-Ray e interviste alla band e altri memorabilia. Sarà anche disponibile su vinile colorato 4-LP (edizione limitata), 4-LP in vinile nero e in 2 CD.

Il chitarrista Kim Thayil ha detto:

"Siamo stati molto orgogliosi ed entusiasti di documentare la performance del nostro nuovo materiale tratto da ‘King Animal’. E festeggiare tra noi e i nostri fan".

Prima della pubblicazione dell'album “Soundgarden: Live from the Artist Den” verrà presentato al Wiltern di Los Angeles il 17 giugno e al Brooklyn Steel di Brooklyn, New York, il 18 giugno. Ci sarà una proiezione anche a Seattle (Washington) il 23 giugno allo Showbox, dove la band si riunì per la prima volta nel 2010 nascosta dall'anagramma "Nudedragons".

Ha dichiarato la vedova di Cornell, Vicki:

"Questo spettacolo dal vivo è stato davvero speciale e so quanto si è divertito Chris quella notte. L'idea di dare ai fan l'opportunità di viverla nella sua interezza è qualcosa che sono orgogliosa di condividere con loro".

Track List:



1. “Incessant Mace”

2. “My Wave”

3. “Been Away Too Long”

4. “Worse Dreams”

5. “Jesus Christ Pose”

6. “Flower”

7. “Taree”

8. “Spoonman”

9. “By Crooked Steps”

10. “Blind Dogs”

11. “Rowing”

12. “Non-State Actor”

13. “Drawing Flies”

14. “Hunted Down”

15. “Black Saturday”

16. “Bones of Birds”

17. “Blow up the Outside World”

18. “Fell on Black Days”

19. “Burden in My Hand”

20. “A Thousand Days Before”

21. “Blood on the Valley Floor”

22. “Rusty Cage”

23. “New Damage”

24. “4th of July”

25. “Outshined”

26. “Black Hole Sun”

27. “Ty Cobb”

28. “Slaves & Bulldozers”

29. “FeedBacchanal”