Tornano i La Crus

Non una reunion, specificano loro, ma la riproposizione di uno spettacolo che in qualche modo ha rappresentato uno step importante per la storia dei La Crus e del rock italiano degli anni '90: si tratta di "Mentre le ombre si allungano - appunti scenici per voci, suoni e immagini", che la band guidata da Mauro Ermanno Giovanardi fece debuttare nei primi anni Duemila. E che tornerà in scena nei prossimi mesi, per una serie di appuntamenti con i quali i La Crus ne festeggeranno il ventennale dalla prima rappresentazione.

Gli spettacoli vedranno Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti, rispettivamente cantante e chitarrista del trio milanese, di cui faceva parte anche Alessandro Cremonesi, tornare a condividere il palco anche per far ascoltare nuove versioni di cavalli di battaglia dei La Crus come "Notti bianche", "Dentro me", "Nera signora", "Natale a Milano", "L'uomo che non hai" e "Come ogni volta". Le date rappresentano la prima occasione per rivedere i due insieme sul palco dopo la reunion del 2011 sul palco dell'Ariston, quando i La Crus si presentarono in gara al Festival di Sanremo con "Io confesso" (che faceva però parte del progetto solista di Giovanardi "Ho sognato troppo l'altra notte?", pubblicato tre anni dopo lo scioglimento della band).

Ecco, qui sotto, il calendario con i primi appuntamenti annunciati:

2/3/4 Luglio Milano - Teatro Elfo Puccini

6 Luglio Gardone R. (BS) - Parco del Vittoriale - Laghetto delle Danze

4 Agosto Finale Ligure (SV) - Fortezza di Castelfranco - Digital Fiction festival

7 Settembre Ancona - Mole Vanvitelliana - La Mia Generazione Festival

1 Novembre Parma - Casa della Musica 13° edizione festival "Il rumore del lutto"