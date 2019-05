Bruce Springsteen: esce domani la nuova 'There goes my miracle'?

Ci ha preso confidenza, ormai. Un post al giorno, per stuzzicare l'appetito dei fan, desiderosi di ascoltare un altro antipasto di quello che sarà "Western stars", il suo nuovo album. Questo nuovo antipasto Bruce Springsteen lo servirà con molta probabilità domani, venerdì 17 maggio, come lascia intuire quel "tomorrow" nella didascalia della foto che il Boss ha appena pubblicato su Instagram, a poche ore dal post che annunciava l'imminente arrivo di una nuova canzone dopo "Hello sunshine".

"There goes my miracle" - questo il titolo della seconda canzone estratta da "Western stars" - arriverà dunque domani? Pare proprio di sì. Per ascoltare l'album intero, invece, bisognerà aspettare ancora un mese: l'uscita del disco è stata infatti fissata per il prossimo 14 giugno. Sarà il primo album di inediti di Bruce Springsteen in sette anni, tanti ne sono passati da "Wrecking ball", uscito nel 2012 e seguito due anni più tardi da "High hopes", che però non conteneva solamente brani inediti ma anche alcune rielaborazioni di vecchie canzoni del Boss.